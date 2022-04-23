Ракеты, которые обстреляли Одессу, были запущены самолетами ТУ-95 из Каспийского моря: детали

Ракеты, которые обстреляли Одессу, были запущены самолетами ТУ-95 из Каспийского моря: детали

Украинская ПВО уничтожила две крылатые ракет, предварительно Х555 или Х101, которые совершали удар по Одессе.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря, сообщает Воздушное командование "Юг".

"Сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировки противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня. Беспилотники предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 23 апреля после обеда по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в результате обстрела — 5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Среди убитых – трехмесячный ребенок. Работы по ликвидации обстрелов продолжаются. По словам Ермака, количество жертв может быть больше.

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