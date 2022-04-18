Обстреляют "Градами": оккупанты готовят провокацию в Херсоне, чтобы найти повод для "референдума"

Подчеркиваем, что украинские военные никогда не стреляют в гражданские дома мирных жителей.
Россияне готовят провокацию во временно захваченном Херсоне: в районе Антоновского моста они разворачивают "Грады", чтобы обстрелять город и обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на местных жителей.
"В районе Антоновского моста разворачивают "грады", чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ. Это должно стать причиной для того, чтобы "спасти" город, проведя там референдум", — рассказал он.
Братчук подчеркнул, что украинские военные никогда не стреляют в гражданские дома мирных жителей.
Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".
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