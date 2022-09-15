Обсудили детали контрнаступления ВСУ: Ермак и Залужный провели переговоры с советником Байдена и генералом США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Украинская и американская стороны обсудили меры, предпринимаемые Киевом для деоккупации своих территорий. В ходе разговора собеседники подробно обсудили обеспечение и потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Джейкоб Салливан и Марк Милли поздравили Украину с успешным проведением контрнаступательной операции в Харьковской области, в результате которой были уволены почти 400 городов и сел.

Ермак особое внимание обратил на российские ракетно-террористические удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины. По его словам, "страна должна как можно скорее получить надежные гарантии безопасности для предотвращения дальнейшей агрессии".

"Руководитель Офиса Президента рассказал собеседникам о концепции Киевского договора безопасности, которую он презентовал в начале этой недели с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном", — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе с Харьковщиной горит российская таможня. В свою очередь в соцсетях украинцы с юмором отреагировали на этот инцидент, вспомнив о "хлопке" и очередном курении в неустановленном месте.

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