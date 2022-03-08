"Обсудили пути прекращения войны и насилия": Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку Украины

Израиль пытается убедить президента страны-агрессора Владимира Путина прекратить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом.

«Поблагодарил за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса. Обсудили пути прекращения войны и насилия», – написал он в Twitter.

Напомним, 5 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Они обсудили войну Украины. Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с Беннетом и рассказал о предварительных разговорах с Путиным. Предполагается, что Израиль по просьбе Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua