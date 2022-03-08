"Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам": Зеленский поддерживает диалог с Макроном

"Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам": Зеленский поддерживает диалог с Макроном

Лидеры также говорили о доставке необходимых грузов.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации мирного населения Украины.

"Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставку необходимых грузов", — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил по онлайн-связи перед парламентом Великобритании с заявлением, что "альянсы бездействуют" и "гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля".

Также глава государства провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом и поблагодарил за посреднические усилия Израиля. в налаживании переговорного процесса.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua