"Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам": Зеленский поддерживает диалог с Макроном

Лидеры также говорили о доставке необходимых грузов.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации мирного населения Украины.
"Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставку необходимых грузов", — написал Зеленский в Twitter.
Напомним, что во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил по онлайн-связи перед парламентом Великобритании с заявлением, что "альянсы бездействуют" и "гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля".
Также глава государства провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннетом и поблагодарил за посреднические усилия Израиля. в налаживании переговорного процесса.
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