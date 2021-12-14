Обсудили шаги по деэскалации вокруг Украины: Зеленский провел разговор с премьером Италии

Обсудили шаги по деэскалации вокруг Украины: Зеленский провел разговор с премьером Италии

Зеленский и Драги обсудили дальнейшие шаги, которые помогут сдерживать наращивание войск РФ у украинских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор 14 декабря. Ключевой темой была ситуация безопасности Украины из-за наращивания российских войск у наших границ.

Об этом глава Украины сообщил в Twitter.

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Как говорится в в сообщении Зеленского, в ходе разговора они обсудили дальнейшие шаги, которые помогут сдерживать наращивание войск РФ у украинских границ. Также украинский президент поблагодарил итальянского премьер-министра за безоговорочную поддержку Украины.

"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному регулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении главы государства.

Провел плодотворный разговор с #MarioDraghi. Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться перед саммитом "Восточного партнерства" 15 декабря. Известно, что будут говорить о Минских соглашениях.

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