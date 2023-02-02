Обсудили возможные действия РФ в ближайшее время: Залужный и Ермак поговорили с советником президента США

Они обсудили актуальную ситуацию на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил у себя в Телеграм.

"Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможном характере действий врага в краткосрочной перспективе", — написал Залужный.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предупредил, что российская армия может попытаться пойти в новое наступление на Украину около 24 февраля. Он призвал страны НАТО предоставить Украине большее вооружения.

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