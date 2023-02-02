Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обсудили возможные действия РФ в ближайшее время: Залужный и Ермак поговорили с советником президента США

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
551
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обсудили возможные действия РФ в ближайшее время: Залужный и Ермак поговорили с советником президента США

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Они обсудили актуальную ситуацию на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил у себя в Телеграм.

"Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможном характере действий врага в краткосрочной перспективе", — написал Залужный.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предупредил, что российская армия может попытаться пойти в новое наступление на Украину около 24 февраля. Он призвал страны НАТО предоставить Украине большее вооружения.

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
551
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация