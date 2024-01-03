Обсуждается возможность бронирования военнообязанных с высокими зарплатами

Как сообщает Forbes со ссылкой на собеседников в ОП, офис президента предлагает бронировать еще одну категорию сотрудников во время военного положения.

На сегодняшний день получить бронирование могут только работники предприятий со статусом "критически важных". Предлагается за критерий для бронирования брать высокую зарплату, точнее объем уплаченного налога на доходы физических лиц с официальных зарплаты или дохода.

Центр экономической стратегии сообщает, что окончательной концепции еще нет, но предварительно может идти речь о таком варианте — бронировании работника, который платит 6000 грн НДФЛ в месяц.

Бывший первый замминистра развития экономики Павел Кухта отмечает, что для такой суммы налога нужно получать минимум 33 400 грн зарплаты. Также 22% оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).

Еще варианты, которые обсуждаются:

ежемесячная «белая» зарплата военнообязанного в размере от 35 000 грн,

бронирование работника, за которого работодатель платит около 14 500 грн. ЕСВ, что соответствует зарплате в 66 000 грн.

Этот принцип может быть распространен на ФЛП, но четкие критерии этой группы пока неизвестны. Также норма может затронуть специальный налоговый режим "Действие City" для IT-индустрии. Предполагается, что предложат по выбору налог на прибыль в 18% или налог на выведенный капитал в 9%. В этом случае эквивалент зарплаты составляет 3200 долларов.

При уплате налогов военнообязанный в системе "Оберіг" будет получать QR-код о бронировании, который будет действовать 45 дней. В то же время, такая норма требует изменений в Налоговый кодекс, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в налоговую службу раз в квартал.

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