Обсуждал ли Зеленский с Орбаном войну и прекращение огня – президент ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном войну в Украине и возможность переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

"Я никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня. Или о диалоге с Путиным. Никогда. Возможно, что он поднимал эту тему с его друзьями или лидерами в ЕС или за рубежом. Возможно, в США. Что-то было такое в его речи, но я не знаю. Для меня это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружна к нам. И он знает это. Этот факт он слышал от меня. Я ему сказал, собственно у меня было много вопросов к нему. Но в любом случае мы соседние страны, даже несмотря на все эти вызовы, и, в частности, два года полномасштабной войны этот опыт нашего прямого диалога, он не дал нам возможность почувствовать эти мощные дружеские отношения, но тем не менее мы соседи. Мы стараемся найти решения и ответы на определенные вопросы. Но для этого нам нужно организовать встречу", — рассказал президент.

Зеленский также добавил, что во время своего визита в Аргентину он попросил Виктора Орбана объяснить, почему он против вступления Украины в Евросоюз.

"Я сказал Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС". Это было еще собственно до принятия решения (о начале переговоров о вступлении в ЕС – ред.). Он не мог сказать. И второе, я его попросил, а почему мы не можем организовать официальную встречу между нами. Он также не мог ответить. Я думаю, что мы могли бы найти дипломатическое решение и наши стороны будут работать над этим", — резюмировал президент.

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Напомним, Зеленский анонсировал новую помощь от Штатов и Европы.

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