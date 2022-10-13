Обсуждают на "совещаниях": Гуменюк рассказала, что оккупанты на юге рассматривают возможность сдачи в плен целыми подразделениями

Многие россияне, среди которых "свежемобилизованные" на войну на юг Украины, хотят сдаться в плен.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что часть находящихся на юге Украины оккупационных войск обсуждает возможность своей сдачи в плен целыми подразделениями. Среди них – недавно "мобилизованные" солдаты.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, украинские военные получили информацию о "совещаниях", на которых оккупанты обсуждают перспективы перехода в обменный фонд.

"Ведь свежемобилизованные, из которых компонуют эти подразделения, они морально и физически абсолютно не готовы к передовой", – рассказала она.

Что известно о мобилизации в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "долевую" мобилизацию. Было заявлено, что в планах мобилизовать в ВС РФ 300 тысяч человек.

Позже стало известно, что в Указе о мобилизации был "таинственный" пункт, в котором говорилось о призыве миллиона россиян.

По данным Генштаба ВСУ, в Украину прибыла партия мобилизованных россиян в количестве, по меньшей мере, 500 человек, которые будут воевать в советских касках и с автоматами еще "дедов" АК-12.