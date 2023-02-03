"Обучать пилотов нужно уже завтра": эксперт спрогнозировал, когда Украина получит истребители

Чтобы стать профессиональным пилотом истребителей, находящихся на вооружении стран НАТО, требуется много лет, но базовые навыки управления таким самолетом пилот может получить за 4-6 месяцев. Если начать обучение украинских военных уже сейчас, то во второй половине 2023 можно надеяться на поставку первых истребителей западного образца в Украину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, подготовка пилотов действительно отличается от военной подготовки расчета артиллерии или экипажей танка.

“Нужно много опыта, чтобы стать именно профессиональным пилотом. Чтобы стать асом действительно нужно гораздо больше времени, чем, скажем, экипажу танка. Речь идет о годах. Профессиональные пилоты – это офицеры среднего и высшего звена, за плечами которых много лет учений, тренировок и участия в боевых операциях. Поэтому когда в Британии говорят о трех годах, то я согласен - чтобы это был профессиональный пилот”, — отметил эксперт.

В то же время Александр Коваленко считает, что начинать обучение украинских пилотов нужно уже завтра.

“Чтобы как можно быстрее получить истребители, нам нужно как можно раньше получить пилотов хотя бы с базовыми знаниями. Пока мы получим самолеты, они повышали бы свой уровень управления этими боевыми машинами. Надо делать уже сейчас”, – подчеркнул он.

Эксперт считает, что этот вопрос будет решен в положительном ключе для Украины и где-то примерно во второй половине или в конце 2023 года Воздушные силы ВСУ получат первые истребители западного образца.

Напомним, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине истребители F-16. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Байдена. Снабжение нашему государству современных самолетов является предметом дискуссии во многих странах-союзниках.

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