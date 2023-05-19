"Обучают ненавидеть своих родных": Зеленский в Саудовской Аравии о депортации украинских детей

Зеленский заявил, что Россия депортировала сотни тысяч человек.

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 19 мая, находится с визитом в Саудовской Аравии. Он призвал помочь защищать украинцев, включая украинских мусульман.

Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что вместе с Зеленским прибыл Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа. Глава Украины напомнил, что именно крымские татары первыми пострадали от российской оккупации и репрессий России.

Также по словам Зеленского, Украина вместе с арабскими государствами может иметь общий взгляд на спасение украинских людей из российских тюрем.

"Я более чем уверен, что никто вас не согласится отдать захватчикам треть своей страны. Я более чем уверен, что никто из вас не смотрел бы без боя, как чужие люди воруют детей вашего народа", – заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия депортировала сотни тысяч человек.