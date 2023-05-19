"Обучают ненавидеть своих родных": Зеленский в Саудовской Аравии о депортации украинских детей

Зеленский заявил, что Россия депортировала сотни тысяч человек.
Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 19 мая, находится с визитом в Саудовской Аравии. Он призвал помочь защищать украинцев, включая украинских мусульман.
Об этом пишет 24 канал.
Отмечается, что вместе с Зеленским прибыл Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа. Глава Украины напомнил, что именно крымские татары первыми пострадали от российской оккупации и репрессий России.
Также по словам Зеленского, Украина вместе с арабскими государствами может иметь общий взгляд на спасение украинских людей из российских тюрем.
"Я более чем уверен, что никто вас не согласится отдать захватчикам треть своей страны. Я более чем уверен, что никто из вас не смотрел бы без боя, как чужие люди воруют детей вашего народа", – заявил Зеленский.
Зеленский заявил, что Россия депортировала сотни тысяч человек.
"Они разведены с родными и наших детей там, в России, учат ненавидеть своих родных", – объяснил президент.
Отметим, в пятницу, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым в истории официальным визитом в Саудовскую Аравию.
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