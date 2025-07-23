Обучение или репетиция войны: РФ проводит мощные маневры сразу на четырех направлениях

Корабли флота РФ / © УНИАН

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Во вторник, 23 июля, Россия стартовала с масштабными военно-морскими учениями, охватив Тихий и Северный Ледовитые океаны, а также Балтийское и Каспийское моря.

Об этом сообщило минобороны РФ.

Маневры получили название "Июльский шторм" и продлятся до 27 июля. Руководство обучением осуществляет главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

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По информации Минобороны РФ, в тренировках принимают участие более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, а также более 15 тысяч военнослужащих.

В ведомстве заявили, что основная цель – проверить готовность сил флотов и флотилий к выполнению нестандартных оперативных задач. В частности, речь идет об использовании дальнобойного оружия, новейших технологий и беспилотных систем.

Среди практических действий, которые будут отрабатывать экипажи на море:

развертывание в районы боевого назначения;

противолодочные операции;

защита районов базирования и экономической деятельности;

отражение атак БПЛА, безэкипажных катеров и воздушных угроз;

нанесение ударов по объектам и вражеским корабельным группам;

обеспечение безопасности судоходства.

Учения охватывают сразу несколько стратегически важных регионов и демонстрируют попытку РФ проверить оперативные возможности флота на фоне роста глобального напряжения.

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Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение до 2036 года. Это самая большая программа такого масштаба со времен распада СССР.