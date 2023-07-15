Обучение украинских летчиков на F-16: Европа до сих пор ждет одобрения от США

Коалиция европейских стран во главе с Данией и Нидерландами все еще ожидает официального одобрения программы от США для разрешения учить украинских летчиков на истребителях F-16.

Об этом пишет Politico.

По словам европейских официальных лиц, программу планируют начать в августе сначала в Дании, а затем в октябре в Румынии. Несмотря на это, программа не может начать действовать до тех пор, пока Государственный департамент США не подпишет запрос на передачу.

"Нет никаких признаков того, что США в конце концов не дадут разрешения. Нет ничего необычного в том, что межведомственный процесс США по одобрению передачи чувствительных военных технологий, особенно истребителей, требует времени", — говорится в сообщении.

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Заместитель министра обороны США по закупкам Уильям ЛаПланте сказал, что в случае любого экспортного или учебного пакета Пентагон должен "убедиться, что мы готовы приступить к работе с техническими руководствами".

"Мы должны убедиться, что у нас есть доступные эксперты, потому что нам нужны специалисты по поддержке для этой системы... чтобы они могли быть прямо там для технического обслуживания. Мы следим за тем, чтобы все это было готово к работе", – сказал ЛаПланте, отвечая на вопрос об учебном пакете F-16.

Напомним, союзники на саммите в Вильнюсе озвучили свою готовность оказать всестороннюю помощь Украине. Среди стран, которые направят вооружение, Великобритания, Германия, Дания, Австралия, Франция.

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