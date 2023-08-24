Обучение украинских пилотов на F-16 в США: в Пентагоне ответили, когда они начнутся

Пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.

США сообщили, что в октябре начнут подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Об этом в четверг на пресс-конференции спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет CNN.

Райдер сообщил, что в октябре начнутся учения украинских пилотов на F-16. Это произойдет после того, как украинские пилоты пройдут обучение английскому языку.

"После обучения пилотов английского языка в сентябре, в октябре ожидается начало обучения пилотирования F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона, при содействии 162 крыла ВВС Национальной гвардии США", — сказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он сообщил, что участие примут участие в учениях, примут несколько пилотов и десятки технического персонала.

По словам другого американского чиновника, Украина подала список из примерно 32 пилотов, готовых начать обучение на истребителях F-16, но большинство из них еще не владеют в достаточной степени английским языком, что является необходимым требованием, поскольку все приборы и инструкции истребителя англоязычны.

Пилоты вместе с некоторым персоналом, который пройдет обучение по обслуживанию самолетов, могут прибыть в США уже в следующем месяце, сказал один из чиновников. После завершения языковой подготовки украинские пилоты смогут приступить к тренировкам для полетов на F-16, сказал один из чиновников. Пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.

"На самом деле, глядя на наших европейских союзников, которые проводят эту подготовку, признавая тот факт, что мы хотим сделать все возможное, чтобы как можно быстрее продвинуть эти усилия в поддержку Украины, мы знаем, что по мере того, как датчане и голландцы готовятся к подготовке этих пилотов, в определенный момент времени в будущем, их возможности будут достигнуты", — сказал Райдер.

Напомним, Норвегия решила передать Украине истребители F-16.

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