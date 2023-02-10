Обучение украинских пилотов на Западе начнется после принятия важного решения – спикер Воздушных сил

Вместе с летчиками обучение будет проходить и технический персонал аэродромов, которые нужно приспособить к новому типу самолетов.

Только после принятого решения о типе самолетов, которые западные партнеры смогут поставлять Украине, украинские пилоты приступят к подготовке за рубежом.

Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, украинские лётчики уже давно готовы осваивать западные самолеты.

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"Каждый летчик мечтает освоить западную технику. К сожалению, пока еще нет такого окончательного решения, что Украина получит все же многоцелевой самолет, который стал бы основным самолетом на вооружении Воздушных сил. Пилоты пока не учатся, пока не будет принято решение о типе самолета ", — подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что вместе с пилотами военных самолетов специального обучения потребуют инженерные работники, обслуживающие украинские аэродромы.

"Нужно также других специалистов подготовить, какие из земли будут управлять операциями. И так же готовить аэродромную инфраструктуру. Уже ведется работа Министерства инфраструктуры с Министерством обороны, чтобы адаптировать наши взлетно-посадочные полосы и вообще аэродромную инфраструктуру для требовательной западной техники", — добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, при самом оптимистичном сценарии, Украина получит западные истребители во втором полугодии или в конце 2023 года. Об этом заявил представитель президента в парламенте, член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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