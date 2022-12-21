Обучение украинской обслуги для ЗРК Patriot продлится несколько месяцев — Пентагон

Батарея ПВО, полученная Украиной, станет важным потенциалом дальнего радиуса действия для защиты от крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов.

Для успешного применения зенитно-ракетного комплекса Patriot украинским военным придется пройти обучение, которое продлится несколько месяцев.

Об этом в среду, 21 декабря, сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает CNN.

"Patriot нуждается в обучении, и мы ожидаем, что на это уйдут несколько месяцев, чтобы обеспечить украинским силам подготовку, необходимую для его успешного использования", – заявил он.

По словам представителя Пентагона, батарея противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы, которые США передают Украине в рамках последнего пакета военной помощи, "предоставят Украине критически важный потенциал дальнего радиуса действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов".

В то же время, он отметил, что ЗРК Patriot не будет единственной защитой неба над Украиной и не следует на него возлагать чрезвычайные надежды.

"В противовоздушной обороне не существует "магического шара". Наша цель – помочь Украине усилить многоуровневый интегрированный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд средств ПВО средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в рамках предыдущих пакетов помощи", – отметил представитель Пентагона. .

Напомним, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Украине так нужны зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американское дальнобойное оружие позволит создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, держа вражескую авиацию подальше от границ.

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