Обустраивают "третью линию обороны": в ISW заявили, что оккупанты готовятся к длительным операциям на юге

Обустраивают "третью линию обороны": в ISW заявили, что оккупанты готовятся к длительным операциям на юге

Российские войска в последние несколько дней продолжали постоянное продвижение вокруг Северодонецка и, вероятно, стремятся полностью окружить район Северодонецк-Лисичанска в ближайшие дни.

Российские войска в оккупированных районах южной оси готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска, вероятно, готовятся к контрнаступлению украинских войск и устраиваются для длительных операций на юге Украины.

Как отмечают специалисты, российские войска продолжают упорно продвигаться на юг и запад от Попасной до Бахмута, но темпы продвижения россиян, вероятно, будут замедляться, когда они будут приближаться к самому городу.

Основные усилия РФ сосредоточены сейчас на восточной Украине. Российские войска 26 мая продолжили попытки продвижения к юго-востоку от Изюма до Славянска.

"Следующие действия свидетельствуют о том, что российские войска надеются продолжить продвижение к границам Донецкой области и слиться с операциями вокруг Лимана, который российские войска полностью захватили 26 мая", — говорится в сообщении.

Также 26 мая войска РФ сосредоточились на удержании своих позиций вокруг Харькова и сосредоточились на улучшении своих тактических позиций и укреплении оборонных рубежей на южной оси.

"Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска создают "третью линию обороны" в оккупированной Херсонской области, указывая на то, что они готовятся к длительному конфликту в этом районе и углублению для отпора вероятных ожидаемых контрнаступлений Украины", — говорят в ISW.

Сообщается, что российские войска пытаются продвинуться к административной границе Николаева-Херсона и 26 мая провели неудачные штурмовые операции в районе Таврического и Николаевки.

"Оккупационные силы в Мариуполе будут продолжать усиливать административный контроль над городом, но, вероятно, не уверены, какой будет окончательная политика аннексии", — добавили специалисты.

Напомним, Зеленский сообщил, при каких условиях развертывания войны в Украине можно было предотвратить.

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