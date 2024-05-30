Обвинение РФ против Украины в срыве обмена пленными: в ISW назвали несколько целей заявления

Похоже, Кремль использует политику обмена военнопленными в качестве еще одного риторического приема для подрыва принятия решений в Украине.

Россия обвинила Украину в прекращении обмена военнопленными за последние несколько месяцев на фоне сообщений о повсеместном жестоком обращении россиян с украинскими военнопленными. Заявление РФ иметт несколько целей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", повлекших паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев. Чиновница заявила, что Россия сделала все возможное для поддержки диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста по делам военнопленных.

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Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в ноябре 2023 года отмечал, что это Россия летом того же года по неизвестной причине приостановила обмен военнопленными.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 8 февраля 2024 года при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" накануне сообщило, что Украине пришлось открыть третий лагерь для российских военнопленных частично из-за "фактической блокировки обменов российской стороной", а частично из-за роста числа российских дезертиров, ставших военнопленными. Это согласуется с несколькими недавними заявлениями со стороны Украины о том, что российские чиновники противостоят продолжению обмена.

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В последние месяцы после последнего обмена пленными Россия совершила ряд очевидных злоупотреблений против украинских пленных, включая казни без суда и использование пленных в качестве живых щитов на поле боя (оба случая – нарушения Женевской конвенции), а также якобы управление "черным рынком" для продажи российским парамилитарным формированием.

Россия также использует в войне батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных. Это еще один вопиющий случай нарушения Женевской конвенции о военнопленных.

"Обвинение Москальковой в том, что Украина ответственна за прекращение обмена военнопленными, может быть попыткой риторически переложить вину на Украину и завуалировать перечень хорошо задокументированных российских издевательств над украинскими военнопленными, потенциально разжигать недовольство в украинском обществе или помешать западной поддержке Украины", – пришли к выводу аналитики.

Как отметили в Институте, кажется, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один риторический прием для подрыва принятия решений в Украине.

Напомним, Москалькова заявила, что обмен военнопленными "приостановлен уже несколько месяцев" подряд. Она обвинила Украину в выдвижении Украины "надуманных требований" для обмена.

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