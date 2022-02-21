Обвинили в "контрабанде наркотиков": боевики 5 лет удерживают в СИЗО украинку

Обвинили в "контрабанде наркотиков": боевики 5 лет удерживают в СИЗО украинку

Женщина нуждается в помощи.

Гражданка Украины Наталья Зеленина пятый год находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Наталья постоянно проживала в Донецке и не могла покинуть родной город после временной оккупации из-за пожилой матери. Периодически она выезжала в Винницу, где по государственной программе получала необходимые медицинские препараты, запасы которых у ОРДО закончились. 5 ноября 2017 года, возвращаясь из Винницы, ее задержали представители оккупационной администрации в с. Оленевка на временно оккупированной территории Донбасса. В ходе проверки вещей обнаружили медпрепараты, назначенные ей врачом, и обвинили Наталью в контрабанде”, — написала Денисова.

По ее словам, почти с первых дней ареста женщина находилась в СИЗО г. Донецка, где ей не предоставлялась экстренная помощь, которая необходима после прекращения употребления препарата, что может расцениваться как пытки.

Так называемый "верховный суд ДНР" приговорил Наталию Зеленину к 11 годам заключения за "контрабанду наркотиков".

В настоящее время Наталья незаконно содержится в Снежнянской женской исправительной колонии №127, где не получает должной медицинской помощи в соответствии с назначениями врачей. Только мама занимается дочерью и передает необходимое.

"Такие действия в отношении гражданки Украины Натальи Зелениной являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", — добавила Денисова.

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Напомним, трое украинцев, которые содержались в одной из исправительных колоний на временно оккупированном Донбассе, убиты.

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