"Обвинят Украину": Гуменюк объяснила, какие провокации в Черном море может устроить РФ

Наталья Гуменюк рассказала, какой может быть операция россиян под чужим флагом в Черном море.

Россия может устроить провокации в Черном море, в частности, чтобы обвинить Украину. Это может быть атака на иностранное судно под чужим флагом.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Россия может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов – подводных или надводных, или даже ракетной атаки. Враг может спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину.

"Скорее всего, речь идет о том, что ими может запущенное любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов", — отметила она. .

Как добавила Гуменюк, именно так российские войска поступают и на временно оккупированных территориях и сейчас фактически во временно оккупированной части Черного моря.

"Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она достаточно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется", — добавила спикер.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов.

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