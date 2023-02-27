Объяснила, почему забыла текст: украинцы нашли Аничку из Мариуполя, которая в Лужниках благодарила оккупантов

После громкого "шабаша" в Лужниках, пользователи социальных сетей разыскали ту же Аничку из Мариуполя, которая на сцене поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей".

Пользователи сети выяснили, что спасенная девочка живет в оккупированном Мариуполе. Более того, жалуются, что ее травят и даже угрожают убить.

В частности, украинцам удалось найти ролик с извинениями о забытых словах от жительницы Мариуполя. После того, как видео Анны обнародовали, она закрыла свою страницу и удалила предыдущие ролики.

На одном из них девушка заявила, что она растерялась на сцене, потому что на нее смотрели русские с трибун.

"Меня сейчас очень сильно хейтят, меня задирают из-за этого и даже угрожают убить. Я сейчас живу в Мариуполе. За меня вступаются подруги, потому что многие не верят, что я мариупольская", — начала звезда "Лужников".

Анна доказывает в соцсетях, что ее не заставляли там выступать. Однако, как ей удалось из Мариуполя оказаться в Москве, она не объяснила. Ребенок вспомнил, что поднялся на сцену "со своими словами".

Школьница добавила, что "стоявший там человек действительно его спаситель" и все это время они не виделись.

Украинцы скептически отнеслись к оправданиям Анны, заметили много разногласий и раскритиковали ее за продвижение российской пропаганды.

"Как можно забыть то, что придумываешь на ходу?" "Спас от семьи, от дома, города", "Она же сказала, что вывезли. И снова там живет", "Молодец, на этот раз текст не забыла", "Нереалистично играет", – написали в комментариях.

Напомним, посреди концерта на сцене появился еще один якобы военный "Ангел", он же "дядя Юра". Он якобы спасал детей в Мариуполе, и дети до сих пор за ним ходят и благодарят. Что и показали на сцене. Какой-нибудь военный, вокруг которого собрались дети. Собравшихся на концерте россиян должна, по замыслу авторов этого "цирка", умилять речь девочки, которую якобы "дядя Юра" тоже спас. Впрочем, девочка честно призналась, что забыла текст.

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