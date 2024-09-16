Объявит ли Путин еще одну мобилизацию в России: в ISW прокомментировали вероятность

Кремль не хочет согласиться на снижение интенсивности боевых действий в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за опасений внутреннего недовольства, однако вероятность не исключается.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ISW продолжает оценивать, что Путин, вероятно, будет продолжать указывать Министерству обороны продолжать меры по скрытой мобилизации.

"Путин сохраняет возможность объявить еще один раунд мобилизации, как он сделал осенью 2022 года, несмотря на свое желание уйти от этого. Кремль также не желает согласиться на снижение интенсивности боевых действий российских войск, поскольку Кремль считает сохранение инициативы стратегическим императивом. Остается непонятным, ответит ли ответ Путин еще одним раундом мобилизации, если столкнется с другим кризисом, похожим или хуже кризиса, с которым столкнулся Кремль осенью 2022 года, поскольку российские инвестиции в развитие российской системы формирования вооруженных сил, военной экономики и международных оборонных отношений созрели и, вероятно, продолжать 2026", — говорится в отчете.

Напомним, по данным ISW, российские кафиры продвинулись на фронте в Украине и на Курщине.

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