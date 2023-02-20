Объявит ли Путин о полной мобилизации 24 февраля: военный рассказал детали

Российский диктатор Владимир Путин не будет объявлять полную мобилизацию на годовщину вторжения в Украину, 24 февраля.

Такое мнение высказал военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министр внутренних дел Виктор Андрусов.

Он убежден, что Россия в этом нет необходимости, поскольку у них нет разницы между частичной и полной мобилизацией. По его словам, частичная мобилизация не ограничена конкретным лимитом.

"То есть частичную мобилизацию в России могут провести, чтобы мобилизовать, например, 3 млн человек. Поэтому я не думаю, что есть потребность в таком решении. Если они его объявят, то это будет не больше, чем информационная акция. Ведь полная мобилизация в России Другая проблема заключается в том, что для того, чтобы мобилизовать 3 млн человек, научить их, одеть и накормить у руководства РФ нет ресурсов и возможностей», — говорит Андрусов.

Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в полной поддержке и анонсировал новую военную помощь Украине.

Глава Белого дома передал президенту Украины поздравления от членов Конгресса США. По словам Байдена, на них произвело сильное впечатление недавнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.