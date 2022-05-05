Объявит ли Путин полную мобилизацию: военный эксперт рассказал о предполагаемом сценарии до и после 9 мая

Объявит ли Путин полную мобилизацию: военный эксперт рассказал о предполагаемом сценарии до и после 9 мая

Мировая война, по мнению Жданова, не ко времени для Путина.

Объявление главой Кремля Владимиром Путиным полной мобилизации маловероятно.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Это очень маловероятный сценарий. Во-первых, они даже в информпространстве сегодня прячут эту "специальную военную операцию" и пытаются ее подвинуть на второй план. Во-вторых, они сегодня не готовятся к такому большому празднику. Кстати, обратите внимание, они даже скрытую мобилизацию не производят в больших городах, а пытаются ее максимально спрятать", – сказал Жданов.

По его словам, взрывать и раздражать общество российская верхушка не будет.

"Думаю, не будет ситуации, когда они пришли праздновать победу 9 мая, "деды воевали", "можем повторить", и Путин выходит и говорит: "Пошли повторять". То есть сегодня шашлыки, а завтра мировая война, все берут вещевые мешки" и в военкомат. Такого, думаю, не будет", – добавил эксперт.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал предположение, что президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления кафиров.