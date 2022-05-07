Объявит ли РФ официальную войну Украине 9 мая и где будет брать свежее пополнение для своего войска: в ОП объяснили

Объявит ли РФ официальную войну Украине 9 мая и где будет брать свежее пополнение для своего войска: в ОП объяснили

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине продолжается полноценная война, а мобилизовать новых оккупантов Россия сможет только принудительно, потому что сегодня не очень много желающих идти воевать в Украину.

Россия – иррациональна. Политическое руководство России не принимает решения, исходя из какого-либо объективного анализа, поэтому любое решение может иметь место.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире "Радио НВ" 7 мая.

"Давайте логично подумаем. Война. У нас сегодня война. Она уже идет. Они используют все виды оружия кроме оружия массового поражения. То есть используют все то, что есть: все ракеты, все авиационные бомбы, в том числе и те, которые запрещены разными конвенциями", — отметил он.

Подоляк напомнил, что враг использует максимальное количество живой силы техники. То есть, ведут против Украины абсолютно полноценную войну.

"И то, что они говорят, что "удары высокоточным оружием наносятся" только по объектам военной инфраструктуры – это не так. Они бьют сегодня сугубо по гражданской инфраструктуре. Поэтому война у нас идет", – сказал он.

Также Подоляк объяснил и возможность введения страной-агрессором мобилизации.

"Что касается мобилизации. Российская Федерация уже проводит с 1 апреля мобилизацию неявную. Также у них может быть принудительная мобилизация, потому что я не думаю, что сегодня очень много желающих людей идти воевать в Украину, потому что информация просачивается и люди понимают количество жертв в этой молниеносной, победоносной войне", — отметил он.

По словам Подоляка, принудительная мобилизация может иметь место, но ничего не решает.

"Потому что сегодня все будет решать воля украинского народа и оружие, которое наши партнеры уже начали нам давать", — резюмировал политик.

Также Подоляк заявил, что не ожидает 9 мая от России какого-то нетрадиционного поведения, а значит, оккупанты могут в дальнейшем запускать свои ракеты по мирным украинским городам.

2Враг перед 9 мая, очевидно, прибегнет к провокациям" – мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Читайте также: