Объявит ли Россия полную мобилизацию до 9 мая: в МВД прокомментировали возможность заявления Путина

Объявит ли Россия полную мобилизацию до 9 мая: в МВД прокомментировали возможность заявления Путина

Кремль "смешанный" на датах, именно поэтому до 9 мая нужно "продать" народу хоть какую-нибудь победу. Поэтому можно ожидать любых провокации со стороны врага, считает Вадим Денисенко.

На параде в Москве могут заявить о решении присоединить ОРДЛО и, возможно, Херсонщину к России – в очередной раз совершить акт аннексии.

Такое предположение сделал в эфире 24 канала Вадим Денисенко, советник министра МВД Украины.

Он также добавил, что вероятнее всего будут спекулировать на якобы "взятии" Мариуполя.

А вот относительно того, объявит ли Путин полную мобилизацию, Денисенко ответил, что прогнозировать сложно, и, видимо, такое решение до сих пор не приняли.

Связано это с социологическими данными и нежеланием россиян идти на войну.

Военные эксперты Украины считают, что Путин никогда не отважится на полномасштабную мобилизацию. Ведь это повлечет за собой социальный хаос и анархию.

Максимум – скрытая мобилизация на приграничных территориях с Украиной и, конечно, о такой мобилизации не будут кричать с телевизора.

Также существует мнение, что россияне хотят провести парад в разрушенном Мариуполе. Для этого кафиры используют гражданские – для расчистки улиц.

Напомним, что саперы обнаружили минное поле усеянное противотанковыми взрывчатками, которое фермеры осторожно с краев уже засеяли свеклой.

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