Объявить всеобщую мобилизацию – значит признать себя агрессором: в ГУР МО Украины рассказали о настроениях в России

Последующие боевые действия станут для Кремля крахом. Оглашение общей мобилизации станет значительным ударом по режиму главы Кремля Владимира Путина. Это означает признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая "специальная операция" не достигла результата и то, что идет реальная война.

Об этом сообщает ГУР МО Украины со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.

«Объявить общую мобилизацию – значит объявить войну Украине и признать то, что Россия является страной-агрессором. На сегодняшний день мы начали собирать информацию – очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что так действительно идет война, и что русская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины", — отметил он.

По словам Скибицкого, Россия понимает, что для захвата всей территории Украины, а это основная цель, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы. Объявление всеобщей мобилизации только будет на руку Украине, потому что протестные настроения в РФ слабы, но молодежь идти воевать не хочет.

"Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Из-за того же объявления общей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что ресурс в России исчерпывающий.

"Мы будем пытаться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", — подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, "руководители" оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей одновременно резко заговорили о "присоединении" этих территорий к России. Все они высказались о том, что в ближайшее время возможно проведение "референдумов".

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