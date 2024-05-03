"Объявление контрнаступления 2023 года было ошибкой": экс-посол США в РФ оценил возможности ВСУ

Украина сможет начать новое наступление против РФ не раньше 2025 года, а к тому времени постарается удержать территории и не дать России продвигаться.

Соответствующее заявление сделал бывший посол США в России (2012-2014) Майкл Макфол, передает "Голос Америки".

Он отметил, что в прошлом году ожидания от украинского контрнаступления в прошлом году не оправдались. По его словам, это была ошибка называть эти военные операции "контрнаступлением", ведь во время войны чаще всего речь идет о серии наступательных действий, несколько "контрнаступлений".

"Во-вторых, вы не объявляете о них перед тем, как вы это делаете. Думаю, это был промах, и надеюсь, мы его не повторим", – добавил он.

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Он одолевал, что не ожидает "ничего великого" до осени 2025 года.

Именно тогда, пояснил Макфол, в Украине считают, что на поле боя начнут действовать новые системы вооружения, будут готовы пилоты F-16, а к тому времени, несмотря на истощение украинских воинов и общества, украинцам нужно продержать оборону.

Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке.

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