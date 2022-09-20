Объявление общей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина: эксперт объяснил почему

Объявление общей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму ее президента Владимира Путина.

Это означает признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая "специальная операция" не достигла результата и то, что идет реальная война.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

"Объявить общую мобилизацию – это значит объявить войну Украине и признать то, что Россия является страной-агрессором. Сегодня очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. В то же время, они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины", — объясняет он.

По словам Скибицкого, Россия понимает, что для захвата всей территории Украины, что является ее основной целью, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы.

"Объявление общей мобилизации только будет на руку нам, потому что протестные настроения в России слабы, но молодежь идти воевать не хочет. Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет и они не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь — 20-30 лет. Поэтому то же объявление общей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", — говорит он.

По его мнению, ресурс в России исчерпывающийся.

"Мы будем пытаться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", — подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, в столице России Москве начинают раздавать повестки местным жителям для войны против Украины.

Читайте также: