Объявление всеобщей мобилизации в РФ покажет, готовы ли россияне проливать кровь — разведка

Скибицкий отметил, что вопрос мобилизации обсуждается руководством Российской Федерации с самого начала военного конфликта.

Украинская разведка не исключает, что российская пропаганда готовит граждан РФ к мобилизации на войну с Украиной.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

"На сегодняшний день мы начали собирать информацию – очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно, идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины... Не исключено, что есть в России поддержка общей мобилизации. Российская Дума все чаще стала говорить о войне с Западом, о необходимости мобилизации. Будет формироваться "общественное мнение", и сделать это будет гораздо проще, чем на нынешнем этапе", — заявил представитель военной разведки.

Скибицкий напомнил, что вопрос мобилизации обсуждается руководством Российской Федерации с самого начала военного конфликта. За этот период времени, когда российская армия понесла первые потери, особенно в Киевской, Черниговской областях и на юге Украины, они начали применять различные подходы для того, чтобы восполнять свои ресурсы и компенсировать потери.

Были сформированы так называемые добровольческие батальоны, батальоны из резервистов, привлечены те же частные военные компании, затем пошло формирование третьего армейского корпуса – создание новых объединений вооруженных сил РФ.

Позже появился указ президента Путина по поводу увеличения численности вооруженных сил до 137 тыс. военнослужащих – это все направлено на то, чтобы пополнять ресурсы и продолжать дальнейшие активные боевые действия.

В то же время, по словам представителя ГУР, оглашение всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина, потому что будет означать признание, что так называемая "специальная операция" не достигла результата и то, что идет реальная война.

Объявление всеобщей мобилизации, по мнению Скибицкого, будет только на руку Украине, потому что протестные настроения в России слабы, но молодежь идти воевать не хочет.

По данным анализа российского социума, в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет не пойдут воевать.

"Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Из-за того же объявления общей мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", -- резюмировал представитель ГУР.

Напомним, после заявлений о проведении "референдумов", в России могут заявить о всеобщей мобилизации. Ведь российские захватчики могут считать огненное влияние на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР посягательством на "свои" территории. Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, объявлением мобилизации РФ только ускорит свой коллапс.

Кремль затыкает дыры на фронте боевиками из Донбасса и новыми мобилизованными / Сергей Кузан

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