Объявлено 5 тысяч аукционов более чем на миллиард: как работает рынок земли во время войны

В «Prozorro.Продаже» объявлено более 5 тысяч земельных аукционов. В топ-5 по стартовой стоимости земель входят Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Волынская области.
В системе Prozorro. Продажи объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов – 1,4 миллиарда.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Из 5 тысяч объявленных аукционов почти 1800 – по продаже земли и свыше 3200 – по аренде. По состоянию на 28 апреля в системе полностью завершено около 1700 земельных аукционов, еще 320 торгов — на этапе заключения договоров. Средний показатель конкуренции на торгах – 3,4 участника.
В топ-5 по стартовой стоимости земель входят Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Волынская области.
За время войны по результатам успешно завершенных земельных аукционов в бюджеты разных уровней поступило почти 96 млн гривен.
Напомним, сейчас покупать землю могут только физлица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но сейчас "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.
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