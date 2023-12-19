Обязанность каждого гражданина: в Минобороны объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом

Рекрутинг — это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят присоединиться к ВСУ добровольно.

Рекрутинговая компания в ВСУ не является мобилизацией. Он является сервисом для добровольцев, желающих присоединиться к войску.

Об этом в эфире "Радио Свободы" рассказал спикер Минобороны Илларион Павлюк.

Как отмечается, он подтвердил слова Валерия Залужного о том, что оценивать рекрутинг пока рано. Однако уже есть определенная обратная связь от украинцев.

"В общем, есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это в кучу или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", — сказал Павлюк.

По его словам, рекрутинг – это способ, который должен улучшить сервис для украинцев, желающих присоединиться к ВСУ добровольно. В то же время рекрутинговая компания не останавливает мобилизацию.

"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит теперь пойдут воевать только те, кто хотят… Важно понимать, что защищать страну – это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", – заявил Павлюк.

Отдельно он добавил, что результаты рекрутинга можно будет оценивать в течение трех месяцев.

"Для того, чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВЛК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии", – резюмировал он.

Напомним, что Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине и предложил изменения.

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