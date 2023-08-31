Обязательная боевая задача: военный эксперт Коваленко объяснил важность освобождения Токмака

Токмак – административный центр Пологовского района Запорожской области – является основным сейчас логистическим узлом на пути ВСУ. Его освобождение – обязательная боевая задача, которую нужно выполнить, чтобы разорвать логистику врага.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По Токмаку — Мелитополь. Хотя Токмак позволяет по нескольким направлениям одновременно разнообразить наше движение. Это достаточно непредсказуемо может быть для российского командования, потому что российское командование сейчас ограничено в ресурсах", — отметил Коваленко.

Более того, как сказал эксперт, Токмак — город на границе между второй линией обороны и третьей линией обороны.

"По Токмаку события могут иметь ускорения еще больше, чем во второй линии обороны. То есть с продвижением глубже в оборону врага ускоряется наше наступление, с каждым километром", — добавил эксперт.

Ранее Александр Коваленко отмечал, что ВСУ наращивают темпы продвижения.

Об успехе наших войск на южном фронте сообщал и Генштаб. Речь шла о продвижении в направлении Новопрокоповки Запорожской области.

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