Обязательная эвакуация на Черниговщине: жителей 14 сел будут вывозить из-за угрозы

Эвакуация в Черниговской области / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 пограничных сел Черниговской области. Речь идет о населенных пунктах Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин.

Об этом сообщила Черниговская облгосадминистрация.

Пограничные в настоящее время под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор проживает около 300 человек. В этом году с приграничных территорий уже выехали немногим более 1400 жителей. Над организацией эвакуации системно работают областные и районные военные администрации вместе с общинами.

Решение об обязательной эвакуации приняли военные. Жителей 14 сел проинформируют о местах сбора и маршрутах, а также обеспечат транспортом. Для эвакуированных гарантируют места временного проживания и сопровождение всех необходимых служб.

Эвакуационные мероприятия планируется завершить в течение 30 дней.

Напомним, РФ атаковала Черниговщину на Рождество. оккупанты били по энергетике и гражданским. Зафиксировано несколько ударов по Чернигову.