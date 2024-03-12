Обязательная мобилизация женщин в Украине: боевой медик Чорногуз поддерживает эту идею

По мнению военной, женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии.
Боевой медик и морской пехотинец Ярина Чорногуз выступает за введение в Украине обязательной женской мобилизации.
Об этом военная заявила в тринадцатом выпуске проекта "Станция Краматорск".
"Я - большая поклонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас она должна быть с жестким отбором, создано женское боевое подразделение. Это необязательно батальон, начать с роты. Если это действительно заработает - масштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии. Это должны быть женщины, которые будут ответственно к этому относиться. Пройдут отбор", - сказала она.
По ее мнению, женщины могут выполнять много разной работы в армии наравне с мужчинами.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заверил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.
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