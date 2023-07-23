"Обязательно будет ответ": Зеленский отреагировал на ночную атаку по Одессе

Президент отметил, что не может быть оправдание действиям россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную ракетную атаку войск РФ по Одессе, которая стала одной из самых масштабных для ее исторической части, забрав жизнь гражданского.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ. Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – написал он.

В результате ракетной атаки был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним:

Ночью, 23 июля, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Одессе. В городе отработала противовоздушная оборона. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 19 получили ранения.

Россияне разрушили шесть жилых домов, среди которых многоквартирные, повредили два памятника архитектуры, храм, десятки авто. Во многих постройках от взрывов выбило окна и повредило крыши.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе также потерпел разрушения во время российской атаки.

Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.

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