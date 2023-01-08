"Обязательно будет": в СНБО рассказали о поставках нового оружия Украине

У России нет шансов победить в войне с Украиной, потому что нашу страну поддерживает Запад. В частности, и снабжением оружия.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью.

"Наш президент над этим работает (поставка оружия в Украину – ред.), работают люди, работает мощно дипломатический корпус. Обязательно будет", — сказал он.

Вместе с тем он напомнил, что Зеленский вернул публичную демократию в мире.

Ранее стало известно, что Польша рассматривает просьбу Украины о передаче немецких боевых танков Leopard, но окончательное решение должна принять Германия.

Германия собирается передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона. В федеральном правительстве Германии сообщили, что передача вооружения состоится в первом квартале 2023 года.

Финляндия также планирует передать Украине боевые танки Leopard 2. Однако такое решение должно быть принято в Европе на широком уровне.

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