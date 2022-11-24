"Обязательно нужно сделать": Кличко рассказал, как киевлянам подготовиться к потенциальному блекауту

Кличко заявил, что гарантировать, что зима будет без чрезвычайных ситуаций, связанных с обстрелами, не может.

Власти Киева готовятся к блекауту, возможному в результате атак РФ, и призывают каждого из жителей столицы также смоделировать различные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к худшему, в частности, стоит иметь дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с BBC.

Мэр Киева сказал, что власти допускают и наихудший сценарий, когда не будет электро-, тепло- и водоснабжения. Поэтому наличие вещей первой необходимости на случай блекаута, по словам Кличко, "будет давать уверенность, что в сложной ситуации это может помочь".

Кроме того, он советует киевлянам по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там.

"Обязательно нужно такие вещи сделать. В случае полного блекаута, если может произойти разрушение системы тепло-, водо и электроснабжения — мы надеемся, что оно не произойдет, однако было бы неплохо, чтобы каждый имел договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у кого там домик есть, чтобы просчитать такой сценарий, если там есть теплоснабжение, печка и вода, чтобы определенное время провести там. Это исключительно потому, что мы проговариваем разные сценарии. И сегодня мы делаем все, чтобы этого не произошло", – отметил мэр.

Кличко заверил, что городское руководство прилагает все усилия, чтобы в столице удалось избежать блекаута, а в случае обесточивания, ни один из киевлян не чувствовал, "оставшийся один на один с этой проблемой".

"Гарантировать, что мы пройдем эту зиму без чрезвычайных ситуаций, связанных с обстрелами, мы не можем. Даже несмотря на то, что системы ПВО сейчас достаточно эффективно работают, но даже они не могут дать 100% гарантию защищенности. Исходя из этого, мы просчитываем разные сценарии развития событий", — отметил Кличко.

Кличко в который раз объяснил, что света нет из-за разрушения россиянами системы энергообеспечения не только Киева, а по всей стране. По его данным, сейчас в стране наблюдается дефицит электроэнергии от 30 до 50% в зависимости от времени потребления. Такая же ситуация в столице.

"Понемногу мы восстанавливаем эту систему, но нужно время, чтобы заменить и отремонтировать. Надо время, оборудование и много усилий, чтобы оно заработало на 100%", — уточнил мэр Киева.

Напомним, по состоянию на утро 24 февраля после ракетного террора РФ 70% процентов столицы остаются без электричества. Водоснабжение было возвращено на левом берегу. В 9:34 в КГГА заявили, что вода начинает подаваться потребителям на правом берегу.

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