"Обязательно попадут в тюрьму": Данилов рассказал, что ждет коллаборантов в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о коллаборантах, которые сотрудничают с российскими оккупационными властями в Украине.

По его словам, коллаборант может быть признан коллаборантом только после решения суда. Однако привлечения к ответственности никому избежать не удастся. После войны люди, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, окажутся в тюрьме.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Этот сложный вопрос. Я давал ответ, что, к сожалению, законодатель принял такую норму, что для того, чтобы коллаборант был признан коллаборантом, он должен быть осужден ч.111-1 статья, от 5 до 8 лет дают за коллаборацию.

Но эта процедура должна пройти через суд, хотя есть у нас на сегодняшний день так называемое заочное осуждение. Но это большая работа для государства. Всеми этими вещами заниматься как раз процедурно. Это в том случае, когда он или она сегодня уже возглавляет тот или иной коллаборационный институт, имеет сегодня паспорт гражданина Украины, работает против нашей страны. А у нас такая большая, к сожалению, демократическая процедура.

Пока есть такая вещь. Занимается генеральная прокуратура. Количество дел увеличивается каждый день. Этим людям нужно просто иметь понимание, что когда все это закончится, они будут заниматься не теми делами, которыми они на сегодняшний день занимаются, а обязательно будут иметь заключение и будут определенную часть жизни проводить совсем в других местах", - подчеркнул Алексей. Данилов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что следующий этап мобилизации Украина пока не будет объявлять.

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