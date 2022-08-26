Обязательную эвакуацию могут объявить еще в нескольких областях: Верещук рассказала детали

Кроме Донецкой области, обязательную эвакуацию могут объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Людям, которые пойдут на эвакуацию, государство обеспечит жилье и не только.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Харьковщина, Запорожье, Николаевщина (в очереди на обязательную эвакуацию – ред.). Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", – сказала Верещук.

Также читайте Оккупированный Мелитополь может остаться без тепла: власти призвали эвакуироваться

Она напомнила, что в условиях обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает людям перевозку, проживание, питание и медицинские услуги.

"Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет, и будет бесплатно", – заверила вице-премьер.

Кроме того, предусмотрены выплаты жителям областей, из которых производится эвакуация.

"Если это обязательная эвакуация – 2200 грн на каждого человека сразу после прибытия поезда или другого транспортного средства, которое используется во время эвакуации. А также – 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", – проинформировала Верещук.

Напомним, с начала августа из опасных регионов эвакуировались около 35 тыс. мирных граждан, треть из них – дети.

Всех людей вывозят из Донецкой области: какие условия эвакуации, предоставляют ли жилье и деньги

Читайте также: