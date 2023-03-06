Обычная тактика или предвестник катастрофы: в СNN объяснили последствия отступления ВСУ из Бахмута

В издании проанализировали, почему РФ так упорно давит на Бахмут, несмотря на огромные потери, и какие последствия для окупантов будет иметь эта кампания.

Даже если Бахмут упадет и ВСУ отступят из города, позиции российских войск на фронте не улучшатся и существенного преимущества оккупанты не получат.

Об этом говорится в статье CNN.

"Украинские Вооруженные Силы могут решить, что они добились всего, что могли, оставшись на своих оборонительных локациях вокруг Бахмута, и что важнее – сохранить силы для последующих боев", – говорит австралийский генерал в отставке и авторитетный военный эксперт Мик Райан.

Катастрофы не будет

По словам эксперта, украинский вывод войск из Бахмута не будет равен катастрофе, если он будет осуществлен упорядочено. "Это следует рассматривать как обычную тактику, а не как предвестник катастрофы", – добавил Райан.

В издании отмечают, что украинцы использовали Бахмут, чтобы нанести атакующим силам огромные потери: по некоторым оценкам в соотношении 7:1.

"Наступает момент, когда разумнее отойти, чем нести потери и разрушительный удар по моральному духу от капитуляции сотен, а может и тысяч украинских солдат, которые могут попасть в окружение. Для украинцев этот момент критический", — отмечают журналисты.

Однако подчеркивают: для россиян взятие Бахмута не изменит фундаментальных недостатков их кампании.

Навязчивая идея Кремля

Бахмут стал навязчивой идеей для россиян из-за отсутствия прогресса в других местах, выходящей за рамки любого стратегического обоснования. Сосредотачивая внимание на Бахмуте россияне могли пожертвовать операциями в других местах.

"Вместо триумфа российского полководства – тяжелая кампания по взятию Бахмута, который впервые был атакован около 10 месяцев назад. Это иллюстрирует отчаянную потребность в "победе" – любой", – говорится в статье.

По словам журналистов, даже если российское знамя поднимется над руинами Бахмута, это может оказаться пирровой победой.

"Если россияне захватят Бахмут, они захватят руины. Это город с минимальным стратегическим значением, почти без остатков инфраструктуры для поддержки оккупационных сил. То, что россияне так много вложили в его захват, красноречиво говорит об их плохой стратегии в этой войне. Кроме того, они истощили людей и материальные средства, которые могли быть крайне необходимы, поскольку украинцы планируют контрнаступление в течение следующих месяцев", – подытожил австралийский генерал Мик Райан.

Напомним, что сегодня, 6 марта, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации немецкого издания Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте. Якобы Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.

Вблизи Бахмута ожесточенные бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ситуация в Бахмуте сложная, но не критическая.

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