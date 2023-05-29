Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обычный будний день: Зеленский о том, как дети скрывались от российских баллистических ракет

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
689
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обычный будний день: Зеленский о том, как дети скрывались от российских баллистических ракет

Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро/Фото: Константин и Влада Либеровы

Видео успело облететь мировые СМИ и разойтись по соцсетям.

Украинские дети, да и вообще все украинцы, во время каждой воздушной тревоги находятся в опасности. Из-за чего нужно постоянно спускаться в укрытие. Один из таких случаев произошел в Киеве 29 мая, когда дети бежали в убежище.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию.

Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот такой вид обычный будний день. Благодарю всех в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

У Киева школьники посреди дня бежали в бомбоубежища, спасаясь от российских ракет

У Киева школьники посреди дня бежали в бомбоубежища, спасаясь от российских ракет

Напомним, как киевляне сбегали к укрытиям во время сегодняшней ракетной атаки.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
689
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация