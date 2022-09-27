Обыски, блокировка дорог, обнаружение "неблагонадежных" и доносы – ГУР о мобилизации в РФ

В России усиливаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации. Так, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освободили большие помещения для размещения мобилизованных (в том числе спортивные объекты).

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Представители военных комиссариатов проводят "разъяснительную компанию" среди мужчин по кадровой военной службе в Вооруженных силах РФ.

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"Сразу после объявления мобилизации в станице Тамань Краснодарского края начался подомовой обход населения сотрудниками полиции с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста. Мобилизированные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, которые понесли значительные потери. По прибытию в пункты сбора у людей изымают все имеющиеся средства связи. Соответствующая подготовка в учебных центрах не проводится ", — сообщает ГУР.

В районных центрах РФ также действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата, чтобы предотвратить бесконтрольное перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации.

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По данным украинской разведки, мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призывников – это мужчины, не имеющие никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр.

"В поселке Теткино Курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. В результате, местные избегают любых разговоров как с рядовыми, так и с близкими людьми. Дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен", — сообщает разведка.

Напомним, на границе с Грузией в Верхнем Ларсе установят пункт военкомата.

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