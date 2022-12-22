Очаковскую громаду оккупанты обстреливали четыре раза, ранен ребенок: детали адских суток

Очаковская громада было под плотным обстрелом РФ.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, в результате чего есть ранены гражданские люди.

Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram утром 22 декабря.

По его данным, российские тираны 21 декабря нанесли артударов по Очаковской громаде. Обстреливали населенный пункт оккупанты в 9:30, 12:22, 13:22.

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В результате атак РФ ранены три человека, среди которых 10-летний мальчик. Также россиянами повреждены 16 жилых домов.

Кроме того, путинские войска из РСЗО ударили по Куцурубской громаде в 13:30. К счастью, разрушениям и пострадавшим нет.

Уже ночью, 22 декабря, в 00:57 враг ударили ракетами по Очаковской громаде. Оккупанты снова повредили жилые дома. Пострадавших нет.

В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, также российская армия в ночь на 22 декабря ударила по Днепропетровщине из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадала 8-летняя девочка.

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