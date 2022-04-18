"Очень аккуратно двигаются": Арестович заявил, что оккупанты начали наступление на Запорожье

"Очень аккуратно двигаются": Арестович заявил, что оккупанты начали наступление на Запорожье

В направлении Гуляйполя находятся около 10 тысяч военных РФ.

Российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч оккупантов двигаются на юг в направлении города Гуляйполе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович рассказал, что оккупантам удалось зайти в 2-3 населенных пункта, но ВСУ к этому готовы.

"Наконец-то южный фас российской группировки пришел в движение, двинулся. Мы ждали этого дня... Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратно, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока что в первые два-три (населенных пункта. – Ред.) зашли, но наконец обозначили какое-то движение", – сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, в Запорожской области оккупанты готовят провокации: зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины.

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