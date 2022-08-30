Очень близки к ядерной катастрофе: в Литве предложили направить миротворцев на ЗАЭС

Габриэлиус Ландсбергис подчеркнул, что мир никогда не был столь близок к ядерной катастрофе, чем сейчас. Поэтому высказывания сожаления об ситуации с ЗАЭС – недостаточно.

Об этом он заявил 30 августа перед заседанием глав МИД ЕС в Праге, сообщает "Европейская правда".

Поэтому Габриэлиус Ландсбергис предлагает коллегам из ЕС обсудить направление миротворцев в ЗАЭС.

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"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление по поводу ситуации может быть недостаточно. Я думаю, нам нужно вернуться назад к аналогичным дискуссиям, которые мы вели почти пол года назад, о том, что, возможно, даже военная миротворческая сила, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС, могла бы быть обсуждена и, очевидно, необходима", — сказал глава МИД Литвы.

Как известно, миссия МАГАТЭ 30 августа уже прибыла в Киев. На ЗАЭС специалисты отправятся уже на этой неделе.

Напомним, оккупантов, находившихся на ЗАЭС, забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

Однако, как заявили в США, Россия не признает угрозу радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС.

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