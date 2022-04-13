"Очень большое преувеличение": власти Мариуполя опровергли заявления России о контроле города

В преддверии российские силы заявляли, что под их контролем якобы находятся 80% Мариуполя.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что заявления России о контроле города преувеличены, ведь именно ВСУ контролируют большую часть населенного пункта – особенно, если считать по площади.

Об этом Андрющенко сказал в комментарии "Радио Свобода".

Он сказал, что тот контроль, который так подчеркивают оккупанты, по меньшей мере, очень условный.

"Если посмотреть на карту, то где находится комбинат "Азовсталь", который считается ближайшим местом для базирования "Азова", и где расположен комбинат имени Ильича, который считается ближайшим местом для базирования наших морпехов, то становится понятным, что тот контроль, который так отмечают оккупанты, он по меньшей мере очень условен", – объяснил советник мэра Мариуполя.

Похожая ситуация и в морском порту Мариуполя, который пытаются штурмовать российские войска.

"Они заявляют, что контролируют более 80% порта, но даже косвенные доказательства мы видим на карте пожаров, мы видим по сотовым данным, что — ни 80, ни даже 50% контроля над портом. Это очень-очень большое преувеличение", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, вечером 13 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносить авиационные удары.

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