Очень быстро бежали: оккупанты в Херсонской области покинули целые арсеналы боеприпасов

В освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", которые вскоре вернутся к врагу.
В деоккупированных населенных пунктах Херсона подразделения ВСУ обнаружили арсеналы оружия оккупационных войск.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
В брошенных оккупантах складах украинские военные затрофеили полтысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.
Все эти снаряды, как обещают в ОК "Юг", в ближайшее время будут "возвращены" их владельцам "кратчайшим способом доставки".
В течение боевого дня 14 октября на южном фронте подтвержденные потери противника составляют:
- 18 военных;
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион";
- 4 единицы автобронетехники;
- 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.
Кроме того, повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.
Напомним, на оккупированных территориях юга Украины россияне ужесточили проверки на блокпостах, а фильтрационные меры ужесточились.
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