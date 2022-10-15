Очень быстро бежали: оккупанты в Херсонской области покинули целые арсеналы боеприпасов

В освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", которые вскоре вернутся к врагу.

В деоккупированных населенных пунктах Херсона подразделения ВСУ обнаружили арсеналы оружия оккупационных войск.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В брошенных оккупантах складах украинские военные затрофеили полтысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Все эти снаряды, как обещают в ОК "Юг", в ближайшее время будут "возвращены" их владельцам "кратчайшим способом доставки".

В течение боевого дня 14 октября на южном фронте подтвержденные потери противника составляют:

18 военных;

военных; 2 самоходные гаубицы "Мста-С";

самоходные гаубицы "Мста-С"; 2 реактивные системы залпового огня "Град";

реактивные системы залпового огня "Град"; 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион";

самоходная пушка 203 калибра "Пион"; 4 единицы автобронетехники;

единицы автобронетехники; 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

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Кроме того, повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.

Напомним, на оккупированных территориях юга Украины россияне ужесточили проверки на блокпостах, а фильтрационные меры ужесточились.

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