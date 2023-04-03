"Очень далеки от этого": Череватый ответил на заявление Пригожина о захвате Бахмута

Российские захватчики остаются "слишком далекими" от захвата Бахмута, в то время, когда главарь группы "Вагнер" Пригожина заявляет о том, что ситуация крайне другая.

Информацию о якобы захвате россияне города-крепости опроверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters.

"Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", — сказал он.

Украинские силы сообщили, что бои ведутся вокруг здания городской администрации, где группа наемников "Вагнер" утверждает, что подняла российский флаг.

Напомним, что оккупационные войска не оставляют попыток атаковать Бахмут. Несмотря на это, захватчикам не удается добиться желаемого.